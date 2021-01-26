農曆春節將至，新北市衛生局抽驗市售216件應景食材，查出有5件農藥、2件重金屬及1件二氧化硫殘留，北市某知名業者販賣的竹笙，昨才被北市衛生局驗出農藥超標，今又被新北衛生局驗出重金屬鎘超標，已命下架回收並移請所轄衛生局追辦。

新北市副局長許朝程說明，此次抽驗包含生鮮蔬果、禽畜水產及其加工品、澱粉類製品、醃漬蔬菜、堅果糖果、糖漬鹽漬果實及元宵湯圓等。

其中有知名賣場的「有機苦瓜」檢出農藥氟尼胺0.03 ppm，雖未超標，惟標榜「有機」，已移請所轄農政單位處辦。

更有家知名業者販售的2件「竹笙」產品，被檢出重金屬鎘4.0 ppm及6.0 ppm（標準2 ppm以下），該業者昨日才被北市衛生局驗出竹笙農藥超標，今又被新北驗出重金屬超標。

許朝程指出，農藥殘留超標，可依食安法第15條及第44條，處6萬至2億元罰鍰；添加物不符規定也可處3萬至300萬元罰鍰；若重金屬超過限量標準，經命限期改正複抽仍不合格，可處3萬到300萬元罰鍰。

許朝程呼籲，大家烹調食品前先以清水浸泡並沖洗，可去除殘留的農藥或食品添加物；另外應避免偏好食用少數食材，宜均衡攝取多樣食物，降低因農藥或重金屬累積而造成慢性危害的風險。

(中時 )