巴西總統波索納洛屢次質疑中國疫苗，今天卻致謝北京當局快速批准出口生產疫苗所需的活性原料。巴西疫情狂飆，飽受防疫不力抨擊的政府正極力設法取得疫苗。

路透社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）在推特上說：「原料已在送往巴西途中，接下來幾天就會到。」

聖保羅布坦坦研究所（Instituto Butantan）表示，這些原料供給足以讓實驗室生產約850萬劑中國科興生物（Sinovac Biotech）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

波索納洛在推文中還說，中國也加速批准供應活性原料，好讓巴西生產英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的疫苗。

出身軍旅、極右翼的波索納洛先前宣稱絕不打疫苗，他在巴西疫苗計畫推行上，因亂無章法而飽受抨擊。

批評者說，全國疫苗接種計畫挫折不斷，是波索納洛防疫不力的最新例證。這個拉美最大經濟體迄今已有逾21.7萬人死於新型冠狀病毒，高居全球第2，僅次美國。

巴西擁有2億1000萬人口，持有的疫苗卻遠遠不敷所需，加上第二波疫情來勢洶洶，巴西如今發現，幾乎只能完全仰賴波索納洛先前嗤之以鼻的科興生物疫苗。

布坦坦研究所和科興生物簽約採購4600萬劑疫苗，首批600萬劑已備妥並配送到巴西各地，其餘疫苗則必須由布坦坦研究所完成。

巴西聯邦政府資助的克魯斯基金會（Fiocruz Institute）今天表示，預期於2月8日左右從中國進口生產疫苗所需的活性原料。

克魯斯基金會先前表示，將在3月配送製作完成的疫苗，如今改口要待中國貨運抵達，才能提供較確切的時間表。克魯斯基金會和阿斯特捷利康公司簽約生產多達一億劑疫苗。

(中央社)