因應春節期間道路車流量增加，交通疏導人力需求提高，屆時將充分運用義交執行疏導工作。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

年節將近，民眾陸續開始採買年貨或提前進行拜早年、送禮等禮俗活動，近日下班時段車流已逐漸增加，為提供市民順暢的行車環境，市警局將提前啟動春節連續假期交通疏導措施，自2月9日（連假前一日）至11日（除夕）中午，為返鄉交通量高峰，預估南下車流湧現並集中於國道系統與本市聯絡道路間；另春節出遊車流高峰，會落在大年初一至初五，其中年初二的回娘家是疏導的重點，而假期末3日（2月14、15及16日）將出現北上車潮，本局自連續假期前1日起，將採機動彈性調整路口號誌，加強指揮疏導。

台中市警局祭出5項創新交通疏導作為：

一、成立大重機交通疏處部隊

由交通警察大隊成立大重機交通疏處部隊，大重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時發現路段壅塞，能立即至路口疏導交通，且大重機能行駛快速公路，除可執行快速公路巡邏外，倘接獲交通壅塞通報，亦能透過行駛快速公路迅速抵達現場進行疏處。

春節連假期間，交通大重機部隊將加強台灣大道、文心路、五權西路、中清路、環中路、台74線等市區主要幹道及快速公路路況查報，發現壅塞時可立即通知轄區分局派遣員警或義交快達部隊，並先行於現地進行疏處，充分發揮大重機之各項優勢，此外，倘快速公路發生交通事故時，亦能透過派遣大重機馳抵現場進行事故處理，快速恢復現場交通秩序。

二、更新建置交通路況電視牆

為能立即掌握本市交通路況，市警局交通警察大隊更新建置「交通路況電視牆」，以資源共享的方式，整合介接市府交通局(即時交通資訊網)、公路總局(省道即時交通資訊網)、國道高速公路局（即時路況資訊）、警局路口監視器交通影像，讓交通警察大隊勤務指揮中心執勤人員能即時透過單一軟體介面，除搜尋路口監視器並設立壅塞路段(口)影像群組外，並將本市重要道路監視器整合串成群組，監看全段路況，且可同時監看各單位建置之交通路況即時影像，將監視器效能最大化。

另交通警察大隊勤務指揮中心透過電視牆主動發現交通壅塞或接獲民眾反映路況訊息，將立即調派員警至現場疏處，員警所駕之巡邏車或大重機，亦配有「即時影像傳輸系統」，能將現場狀況以影像方式即時回傳至勤務指揮中心，有效消除監視器死角，能使勤務指揮中心更全面掌握現場狀況，有助勤務之調派，並能將最新訊息透過警廣宣導，讓各用路人亦能掌握最即時路況。

三、成立交通執法科技中心

「交通科技執法中心」整合之闖紅燈、超速及公車停靠區違規停車違規照相設備，並介接「智慧型交通執法管理系統」及「GIS交通事故地理資訊系統」等執法、事故相關數據，善用本市交通違規及交通事故資料做「大數據分析」，可將執法設備設置於最迫切需加強執法之地點，也可供本局擬定各項執法策略，使有限的警力發揮最大效能，以維護交通安全、降低交通事故。

四、強化義交快達機動中隊任務編組，於春節期間每日10時至18時編排12名義交，依交通警察大隊勤務指揮中心派遣，機動前往車多路口協助疏導交通。

五、導入AI技術自動採證違規行為，提升交通疏導效能

另烏日高鐵站區及北區三民路、五權路、崇德路、錦南街五岔路口分別建置多元化科技執法設備，透過AI偵測攝影機針對違規態樣進行智慧影像分析，自動擷取違規影像，判斷排除違規狀況，提升交通疏導效能，並有效降低交通事故發生。

因應春節期間道路車流量增加，交通疏導人力需求提高，屆時將充分運用義交執行疏導工作，包含觀光地區、火車站及各運輸場站、商圈周邊等。

台中市警察局每年於春節前，祭出交通疏導計畫，針對轄區百貨公司周邊、熱門觀光景點、風景遊憩區、廟宇及旅運處所，規劃交通疏導管制勤務，農曆初3、初4（13時至18）並配合高速公路局，執行北上匝道入口高乘載管制。

因應春節期間交通特性，提前啟動交通崗時段調整措施，並更新建置交通警察大隊勤務指揮中心電視牆，創新擴大空拍機及即時影像傳輸系統之應用，透過科技警政，加強對路況資訊之掌握，若發現壅塞即可立即派遣員警、義交迅速至現地疏導交通，排除路況，全力提供民眾順暢安全的行車環境。

(中時 )