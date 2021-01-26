疫情升溫，目前正值學校放寒假，侯友宜今到三峽龍埔國小視察課後照顧、育樂營等學生活動和防疫物資整備情況，除了要求各校將2月底前大型活動取消，也為線上研習老師打氣。此外環保局也向侯簡報表示，為配合校園防疫工作，會在開學前完成362所高中職以下學校環境消毒，並針對交通場站、市集等公共環境每月執行至少一次消毒作業，至於鄰近桃園地區的人口聚集地也會提升消毒頻率改為每2周一次。

侯友宜表示，市府考量家長有照顧小孩的需求，全市有47所學校開設課後照顧班，由教育局專案補助原住民、身心障礙、低收入戶學生就讀，寒假課後照顧、課業輔導及相關育樂營的服務仍會繼續，但會強化防疫作業，目前已要求教育局、各校一律取消2月底前所有大型活動，學校寒假輔導、課後照顧、育樂營、室內外必要性會議等場地不得超過50人，超過者一律取消、延辦、縮小規模、分流或改採線上模式進行，並依疫情狀況做滾動式調整。

侯友宜視察龍埔國小課後照顧班、象棋育樂營時，除了視察場地是否通風、教室是否備足防疫物資外，也到健康中心檢視防疫物資的整備情形，檢查洗手液或肥皂、漂白水、酒精、口罩等物品數量，並給線上教學研習的教師加油鼓勵。

另外，環保局為配合教育局校園內防疫工作，已增購21台消毒噴霧機、87台高壓沖洗機，3套扇型車載式噴藥機，將在開學前完成362所高中職以下學校外圍及校園內公共區域之環境消毒，並結合清潔隊、民間消毒廠商共362人組成31支中隊支援，針對交通場站、觀光景點、娛樂場所、公務機關等1360地點周邊環境消毒，農曆春節前會再次加強，而鄰近桃園地區的人口聚集處，消毒頻率則改為每2周一次。

(中時 )