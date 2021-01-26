SARS期間和平醫院封院爭議再起，時任衛生署長涂醒哲也出面還原決策過程，認為與其討論封院對錯，不如檢討為何沒做好配套措施。精神科醫師蘇偉碩則表示，當年和平醫院封院的專家決定沒有錯，並根據監察院的報告，找到封院當天行政院SARS會議的5點結論，呼籲大家，先看完再出征好嗎？

涂醒哲昨（25）日在臉書還原SARS和平醫院爆發院內感染及封院的始末，除了提到和平醫院為什麼要封院、封院的決定怎麼來、公文的重點是什麼、醫護人員如何暴露在風險中外，也檢討未來如何應對疫情，指出錯的不是專家封院的決定，而是錯在缺乏配套措施執行力。

和平醫院封院相關公文，由時任衛生署長涂醒哲簽署。（圖／摘自蘇偉碩臉書）

爭議延燒多日，涂醒哲終於親上火線說明，蘇偉碩今在臉書直呼，關鍵當事人終於出面了，「當年和平醫院封院的專家決定沒有錯」，但涂醒哲說，把全部醫護人員召回的決策，因為臺北市衛生局配套沒有做好，導致他們暴露在更危險的場所。

至於當年受邀的張上淳醫師，為何沒有答應進駐和平醫院主持大局，蘇偉碩認為，這些都是要進一步爬梳的史實，也知道林靜儀醫師不會覺得自己被涂醒哲打臉打得很響亮，但在搞不清楚狀況之前，就硬拗公文的本意帶風向，讓網軍四處出征，真的不是一個政治人物該有的風範。

根據監察院2003年4月24日封院當天，行政院SARS會議的五點結論，包括：中央及地方全力合作，防止疫情擴散。和平醫院暫時關閉，全面管制。為保護住院病患、員工及家屬安全，所有病人集中治療；員工全數召回集中治療；院內人員家屬居家隔離，對過去兩週進出醫院人員及病患進行追蹤，遇有症狀立即治療。對集中隔離所需處所，請台北市評估地點，由中央全力協助。因情況特殊，很多事情需第一時間進行處理，包括醫療資源和行政協助，中央政府各部會要做好協調，並全力、主動、積極協助各級政府做好防疫措施。

另外監察院調查報告也指出，依傳染病防治法，中央主管機關有指揮監督的權力，地方政府則有執行的權力與義務。蘇偉碩表示，不曉得林靜儀前立委會不會又覺得再被打臉一次，但身為醫師，覺得要瞭解法律並不是很容易，所以在發表任何有關法律的評論時，自己都準備好被打臉。

和平醫院封院當天，行政院召開SARS會議，並有5點結論。（圖／摘自蘇偉碩臉書）

(中時新聞網)