台灣自來水公司北區工程處12日在八里區龍米路封閉車道進行「五股獅子頭水管橋工程」，卻未依交維審查於上午6時須開放通行，導致交通癱瘓；新北市副市長陳純敬上午主持道安會報，指示相關局處針對施工單位提報的交維計畫，務必從嚴審查。

陳純敬指出，自來水公司北工處事後檢討究責，依約開罰承包商3萬元，「對包商來說是不痛不癢！」，且以當時延誤收工造成2萬多輛車塞在車陣約20多分鐘，金額不符比例原則；陳純敬指示各處局針對交維審查SOP於2個月內重新檢討修正，以避免類似案例發生。

自來水公司北區工程處副處長涂明裕今提檢討報告指出，該工程是於前一晚進場施作，因連續下雨，所以增加打設擋土設施，以避免路面坍方，原本須於上午6時前回鋪鐵板開放通行，但因開挖範圍大，鋪設鐵板的強度不足以承受車輛通行，所以只能內縮占用車道、緊急暫停施工。

涂明裕說，事後檢討內部人員施工交維計畫考慮不夠周延，且應變能力不足，已予口頭警告外，另對承包商開罰3萬元；自來水公司未來在主要幹道施工前，將會先進行交通流量壓力測試，並採分段施工，以降低對道路交通的衝擊。

交通局長鍾鳴時表示，交通局將加強施工管理，包括交維審查核定的施工範圍、時間一定要更明確規範與要求，避免類似情事再發生。

(中時 )