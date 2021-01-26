【政新鮮】蔡下護捷令掀風暴 他疾呼「正面迎戰」

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案將於2月6日投票，不同於罷王案採取冷處理，面對罷捷，民進黨全員出動，總統蔡英文更親自表態挺捷，但資深媒體人韋安認為，小英的表態意外讓民進黨陷入危機，因為罷捷成為高雄市民對蔡英文的不信任投票。

韋安今（26日）在臉書發文表示，蔡英文以黨主席和總統之姿「保捷」，若罷捷成功，這場罷免投票，則是對蔡英文的不信任投票。亦或即使罷免最終未成功，但只要同意罷免票高於不同意罷免票，也同樣會傷及蔡英文目前的高聲望。

韋安直言，民進黨意外地捲入一個艱困的戰場裡面，在未來不到2週，除非有什麼出其不意的招數，才有可能化解這場意外的危機。

對於罷免黃捷的可能結果，韋安分析，都不會對國民黨及其黨主席江啟臣有太多的失分，因為在「罷韓」和高雄市長補選兩場慘敗之後，「罷捷」成功是意外，不成功則是意料之中的事。

民進黨在20日的中常會上討論黃捷罷免案，中常委蔡易餘會中提到，不論是王浩宇罷免案或2018年公投案看來，都採取冷處理，最後結果都是失敗，所以冷處理不代表黨中央不做動作。蔡英文聽聞後也表示「沒有錯」，黨中央在黃捷罷免案要有態度，但黃捷為無黨籍，還是要尊重當事人，至於民進黨要怎麼做並未討論。

(中時新聞網)