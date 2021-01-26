民進黨立委、議員與黃捷26日一起上街宣傳反罷免。（圖／摘自黃捷臉書）

高雄市議員黃捷2月6日的罷免投票在即，總統蔡英文親自下達動員令之後，黨內不少人士都大動作力挺黃捷，也讓這場罷免攻防成為藍綠對決。國民黨立委鄭正鈐今(26日)在臉書表示，因桃園市前議員王浩宇在民進黨的意料之外被罷免，「蔡英文驚覺罷免已經不只是罷免，而是民怨對蔡政府反撲的管道」，且蔡英文三天內兩度疾呼「保黃捷」，可想見內心的緊張與不安。

總統蔡英文20日先在民進黨中常委會指示不能坐視不管，民進黨必須要有作戰策略，隔了三天到台中參加台中市黨公職座談會時，聽取70餘綠營人士基層的意見，會中再度提到民進黨的黨員要積極面對無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案，黨務方面需要數位化與年輕化。

對此，鄭正鈐今在臉書批，部桃疫情擴散，蔡英文卻只在臉書挺醫護，要國人共同承擔，在蔡英文眼中，難道黃捷比國人的健康還要重要？他分析，如果罷免黃捷只是其個人民代身分的免除，對蔡英文而言，黃捷一點都不重要；但若人民心中的憤怒是從罷免的管道反撲，黃捷被罷免，就會嚴重影響蔡英文的權勢基礎，豈會不著急？

鄭正鈐認為，蔡英文三天內兩度疾呼「保黃捷」，可想見內心的緊張與不安，因王浩宇被罷免後，驚覺罷免已經不只是罷免，而是民怨對蔡政府反撲的管道。最後，他質疑，面對民怨可能如洪水般的潰堤，「保黃捷」只是蔡英文急忙堵住缺口的應急「膠帶」，但「膠帶」能堵得了洪水嗎？

(中時新聞網)