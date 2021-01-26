桃園市動物保護教育園區驚傳有女性員工遭男同事性騷擾事件，20多歲女員工投訴，遭男同事動手拍打屁股，多次制止該名男子還當有趣，變本加厲上下其手，女子不甘受辱向轄區派出所報案，動保處也證實確有此事，調閱監視器確認屬實，已召開性平委員會並將男員工調往其他區域工作。

受害人指出，自己曾被該名男同事動手拍打屁股，當下馬上予以告誡，沒想到男同事仍嘻皮笑臉，而且還不知羞恥四處跟同事炫耀「我都正大光明的摸」，受害人身心遭受折磨，事後還請假兩天無法上班。

受害人向市議員黃敬平投訴，黃指出，加害人職缺為動保處的編制外進用，但在公部門工作仍應比照公職人員法令的規範，加害人不僅不懂得尊重他人身體，造成被害人的陰影，違反了性騷擾防治法、性別平等工作法，猥褻罪等法令，動保處不應該姑息，應即刻啟動行政調查，並予以解聘。

動保處長王得吉表示，得知此事後立即召開性平委員會調查，事發後已緊急將加害男員工調離原本的工作場域，兩人現在不會在一起工作，之後性平會還會做出相關決議對加害人進行懲處。

(中時 )