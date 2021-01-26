台積電產能塞爆之際，德美日等國紛紛請求協助解決車用晶片大缺貨問題，但這些利多仍難敵外資賣壓，拖累台積電今（26日）一度跌至610元低點，累計3天狂殺10%。 對此，分析師表示，散戶近期大舉搶進台積電，1月以來融資餘額大增1.1 萬張，加上外資近日賣超逾10萬張，二者都台積電暴跌的致命傷。

萬寶投顧總監蔡明彰指出，車用晶片大缺貨，德國經濟部長致函台灣政府提高汽車晶片供給，希望台積電提高產能，但因晶圓代工產能被筆電、手機、5G、物聯網卡位填滿，車用晶片因過去三年需求不振，所以被安排在最後面生產。

他說，美國需要台積電赴美設廠，日本也爭邀赴日設研發中心，台積電一連串利多，加上近期股價飆漲，吸引散戶大軍瘋狂加入台積俱樂部。

蔡明彰分析，國泰台灣5G+ETF（00881）的個股權重中，台積電占31％最高，相較於台積電現股一張60多萬，00881價格親民每股不到20元，一張2萬元有找就能買到台積電，所以很容易吸引散戶買進。

他指出，過去台積電的融資餘額很少，以資本額2593億元的融資餘額才2萬多張，融資使用率僅 0.52％，但上周四、周五，連兩天單日融資餘額大增逾 2000 張，等於一天融資增加 10％，1 月以來融資餘額已大增 1.1 萬張，創下台積電史上單月散戶擴張信用最大紀錄。

外資賣壓也是台積電跌跌不休的原因之一，蔡明彰說，外資1月以來已賣超台積電逾 10 萬張，對比去年全年賣超台積電 30 萬張，顯然外資逢高加速減碼台積電，因為去年台積電平均價位430元，今年1 月已漲到 600 元以上。

蔡明彰強調，當散戶利用ETF及融資大舉搶進台積電，反而成為近期籌碼面的反指標。

(中時新聞網)