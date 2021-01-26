NFL超級盃的決戰戲碼前日出爐，費城七六人總裁莫瑞(Daryl Morey)藉此推文偷偷捧了一下湖人球星詹姆斯(LeBron James)。坦帕灣海盜隊摘下國家聯會冠軍之後，四分衛湯姆布雷迪(Tom Brady)再次闖進超級盃，有機會摘下生涯第7冠，超越籃壇的麥可喬丹(Michael Jordan)。

對此莫瑞反諷說：「布雷迪犯了一個大錯，他不該贏球的。如果他在超級盃輸掉，他的霸業會很落漆。因為在超級盃之前輸球，比打進超級盃再輸球好得多。」

詹姆斯在總冠軍賽輸掉很多次，總計4勝6負。喬丹則是6戰6勝，因為喬丹其他幾年都是在總冠軍賽前就被淘汰了，保持神奇的全勝戰績。湯姆布雷迪的超級盃戰績為6勝3負，這是他第10次打進超級盃爭冠。

外界常拿詹姆斯在總冠軍賽的多次失利來嘲笑他，同時有另一派觀點指出，如果讓喬丹打進10次總冠軍賽，他也可能輸掉其中4次。莫瑞的推文立刻被球迷聽出他的弦外之音，除了支持他看法的人，亦有球迷認為詹姆斯當年的局勢是「東弱西強」，他處於競爭力較低的東區才能屢次出線。

2018年東區冠軍賽，詹姆斯的騎士隊陷入苦戰，《FOX體育》球評就勸詹姆斯乾脆輸了更好，他的陣容太差，進去總冠軍賽也打不贏對手。「人們只會記得總冠軍賽，但是對前幾輪季後賽的記憶很模糊。」依照這種邏輯，倘若詹姆斯只打4次總冠軍賽全勝，反而還不會被酸。

(中時新聞網)