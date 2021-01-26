2021年全國原住民族運動（全原運）慶典將在宜蘭盛大登場，並響應宜蘭縣政府活力健身，Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館宣布推出劃「原來拿麼High」優惠住房專案，邀請旅人們冬日暖陽下，騎單車漫遊美拍全原運嘉年華會主場「羅東文化工場」，入住即贈原民獨家好禮二選一，慶典必喝南澳泰雅小米酒，或原民料理美味秘方馬告（山胡椒），感受蘭陽部落的熱情和活力。

即日起至3月31日入住「原來拿麼High」優惠住房專案，兩天一夜兩人同行，每人1,700元起，專案提供「選手優惠」訂房專區，憑選手、裁判證、跟貴賓證等大會證件再享折扣優惠，為運動健將們加油喝采。加購高鐵車票享8折起優惠。

睽違14年，2021年「全國原住民族運動」再次回到宜蘭舉辦，邀請全台原民好手、55個民族人們、南島語族國家及新南向國家等選手一同參與盛會。捷絲旅宜蘭礁溪館率先熱情響應注入滿滿元氣，「原來拿麼High」住房專案，提供羅東巷弄散步地圖下載，帶領旅客們來趟單車之旅，羅東不僅為宜蘭最繁華的小鎮，更有自行車小鎮美名，同時融合了原住民文化及漢文化，別具歷史文化意義，特別推薦前往太空戰艦造型「羅東文化工場」美拍，感受全原運嘉年華會開幕主場。

「羅東林業文化園區」，跟隨環湖步道散步舒緩身心，感受時空軌跡，擁有日式美學質感的「小林冰堂咖啡甜品屋」，專案免費贈送下午茶飲品，品嚐純手作薏仁配上抹茶口味冰淇淋，搭配萬丹蜜紅豆、手工小湯圓，純天然清涼爽口微甜滋味，或是來杯濃郁香醇的美式咖啡或拿鐵冬日暖心飲品。

深入原鄉的文化與日常，捷絲旅宜蘭礁溪館特別與「葉家香辣椒文創館」合作，獨家贈送原民伴手禮二選一，「南澳泰雅小米酒」來自宜蘭小米，當地泰雅族為祭祀所釀造，歡慶春耕、及收割祭典必喝，代表部落飲水思源及感恩，祈求整年豐收平安。另也提供原住民美味料理祕方馬告（山胡椒）。「馬告」Makauy是泰雅族語，有原住民威爾鋼美名，有著充滿生機、生生不息的意涵。從嫩葉、花朵、果實，全都可以食用是最佳綠色環保食材，原住民族日常飲食中最重要的調味料，帶點胡椒味和薑味，還有些許檸檬香茅香氣，把原民傳統風味帶回家。

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