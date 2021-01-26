高雄市警局計畫要調20名保大警力支援仁武分局，但重回分局要到派出所去處理繁雜勤務，因沒人願意外調支援，保大決定用抽籤方式決定，引發基層警反彈；高市警局長黃明昭認為仍待溝通，暫緩支援任務，市警局決定待通盤檢討後，再提最佳方式，解決警力派遣問題。

高市仁武區人口快速成長，人口數已經突破21萬人，仁武分局警員數僅185人，警民比為1比1159，比勤務繁重、警民比為1比702的鳳山分局，還沉重且警力不足；據了解，市長陳其邁得知仁武區警力不足，指示改善。

市警局當時決議支援20名保大警力，各別自雄岡、迅雷、黎明、雷霆等4中隊抽調5人，支援仁武分局至少1年，包括澄觀所10人，大社分駐所、仁武派出所各指派5人，支援時間為1年，不過，許多保大員警歷經10多年努力才達到調保大的積分，重回分局支援派出所勤務，令人卻步。

市警局表示，仁武分局轄區，特別是澄觀派出所嚴重失衡，除現有仁大工業區，未來增設仁武產業園區，加上保五總隊對面中山大學醫學院正籌劃開發，可預見將來人口勢必快速增長，警方為超前部署，但組織員額修編作業又緩不濟急，才決定先調保大20名員警支援仁武警分局派出所勤務。

去年底市警局召開員額增補評估會議，決議短期內暫時先由保大派駐20名警力支援仁武分局，支援警力人選以居住仁武或鄰近地區員警為優先，支援派出所巡邏、打擊犯罪為主，但不兼任警勤區，以1年為期，並比照支領1級繁重加給。

(中時 )