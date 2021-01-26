台中市衛生局長曾梓展26日在市政會議專案報告市府春節防疫作為。（盧金足攝）

台中市衛生局長曾梓展26日在市政會議專案報告市府春節防疫作為，包括「全市所有醫院查核」、「計程車防疫、非法旅宿稽查」、「傳統市場、大型賣場、各大宮廟、交通場站等易聚集人潮場所提升消毒次數」等，讓市民安心過好年，市長盧秀燕表示，台中防疫嚴謹，外地民眾走春出遊很多人計畫來台中市，她竭誠表示歡迎，逢甲、一中商圈熱門，還有各地景色，民眾來台中走春，請戴好口罩。

春節將至，民眾採買、走春活動增加，台中市政府提前部署春節防疫，除先前已陸續取消多項大型集會活動，更提升傳統市場、大型賣場、各大宮廟、交通場站等易聚集人潮場所的消毒次數。

盧秀燕表示，春節帶來返鄉人潮，台中市居家檢疫人數倍增，過去檢疫人數多保持在2000人以下，截至今日通報人數已達近5千人，預估這兩天可能會再增加；她已要求各局處針對所轄管業務加強防疫宣導，絕對不能鬆懈。

這段期間感謝醫護、民政、消防等各體系人員協助防疫，也呼籲民眾外出佩戴口罩，降低感染風險，防疫絕不能掉以輕心，市府將持續做好防疫工作，並督導查察，讓市民安心過好年。

盧秀燕強調，因應疫情，台中市提高防疫層級，包括取消中台灣元宵燈會、市長春節發紅包等人潮聚集活動，另外其他會造成群聚的活動及會議也都陸續取消或減量。

曾梓展專案報告市府春節防疫作為，包括全市所有醫院查核、全市醫院全面禁止探病、人潮聚集熱點提升消毒次數等

，台中市加嚴防疫，目前全市所有醫院全面禁止探病，加護病房、安寧病房等有特殊探視需求者，須主治醫師同意才能探病，陪病者限定1人；長照機構、產後護理之家每日限探視1次，每組訪客最多3人並須採預約制並實名登錄。

台中市65家醫院也正進行無預警查核，重點包括隔離措施、動線規畫、防疫物資儲備、大規模感染事件應變、監視通報機制、門禁管制、陪探病管理等措施，全面防堵疫情。

衛生局提供24小時專人協助轉介就醫，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理民眾只要出現新冠肺炎相關症狀或其他急迫性就醫需求，可撥打0928-912578專線，衛生局將指派交通工具前往接送並轉介就醫。

台中市有339家指定醫療院所提供通訊醫療服務，民眾居家隔離或檢疫看病免出門，從去年2月啟動至今共轉介213件個案。

曾梓展提醒民眾，中央三大秋冬防疫措施已啟動，包括入境及轉機登機前須附3日內COVID-19核酸陰性報告、出入八大場所應配戴口罩與加強通報採檢及獎勵指標，請民眾務必遵守相關規定，避免受罰。

(中時 )