美國智庫專家葛來儀今天表示，台海緊張局勢預料持續升溫，但中國不大可能出兵全面侵略台灣；拜登上台後美方政策更穩健，讓中國忍受美國堅定支持台灣安全繁榮並非難事。

葛來儀（Bonnie Glaser）並說，台灣民間低估前美國總統川普出賣台灣的風險，台灣雖然「閃過子彈」，仍付出一定代價。中共軍機近年頻繁飛越台海中線、威脅台灣安全，國軍飛行員與地勤人員負擔加重、國防支出增加，就是一例。

哥倫比亞大學與哈佛大學「中國與世界研究項目」美東時間25日舉辦視訊研討會，邀請華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀、哥大教授黎安友（Andrew Nathan）與柯慶生（Thomas Christensen）討論拜登執政下的美中關係前景。

葛來儀表示，台灣、南海是美中兩大潛在衝突點。今年是中國共產黨成立100週年、中共第20次全國代表大會明年將登場，中共總書記習近平將展現自己堅定捍衛中國主權；美國總統拜登則想更有效與中國競爭，嚇阻中國進犯與挑戰美國利益，同時避免危機與戰爭。

葛來儀警告，台海爆發危機的風險升高，中國雖然不大可能出兵全面侵略台灣，仍存在小規模動武風險。

她從中方政策聲明研判，北京仍有信心阻止法理台獨，實現兩岸統一並非緊迫目標。但台灣未來幾年可能舉辦公投，為兩岸局勢投下變數。

葛來儀說，拜登政府官員處理對台事務經驗豐富，可能追求比川普政府更穩健的政策，「即使中國不喜歡美國對台軍售、與台灣方面開會對話，但我認為我們能回到中國忍受美國堅定支持台灣安全繁榮的境地。這可以辦到，不是那麼困難」。

曾任國務院亞太副助卿的柯慶生呼應葛來儀，反對把台灣當作對付中國的棍棒，「美國懲罰中國的方式很多，但若試圖把台灣當武器懲罰中國，而非為台灣好而支持並鞏固台灣，台灣將深受其害」。

柯慶生稱讚總統蔡英文是傑出領袖，指蔡總統知道台灣面臨的安全挑戰，與美國合作因應，且在政治上非常溫和，沒有一直拿台獨議題挑釁北京。此外，台灣認真看待中國威脅、在美國協助下持續調整對中軍事戰略，讓柯慶生樂觀看待台灣安全處境。

黎安友則擔憂美國對中國的軍事嚇阻可信度降低，如果中國或台灣未來不相信美軍有能力或意志防止共軍犯台，任何外交手段都無法控制局面。

柯慶生說，美方讓北京相信動武解決問題將付出慘痛代價、也不讓中國有動武的政治理由，台海多年來未爆發軍事衝突，證明以可信威脅與再保證構成的嚇阻十分成功，他預期拜登政府將延續如此政策處理兩岸議題。

美中關係方面，黎安友與柯慶生都預期人權將是重點議題。柯慶生說，川普政府將北京壓迫新疆維吾爾族人視為「種族滅絕」，拜登政府官員似乎接受如此標籤，美國如抵制2022年在北京舉辦的冬季奧運，將對雙邊關係產生重大影響。

(中央社)