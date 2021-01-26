女星孟潔外型甜美、身材火辣，不僅是中華職棒樂天桃園啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員，更在《全明星運動會》中擔任籃隊經理，在節目中的貼心一面圈粉無數，平時不吝於分享美照的她，近日曬出2張「下身失蹤」辣照，卻被眼尖網友發現，她遭「地板反射」出賣，讓黑色小褲褲整個走光，超養眼畫面引起熱議。

因為疫情的緣故，大家現在都無法出國旅遊，孟潔也憶起之前去過的東京光影展，「早！想到之前東京的光影展，一直沒機會去，現在也沒辦法去了。」照片中她穿著針織毛衣外搭毛茸茸背心，因為毛衣太短，呈現「下身失蹤」的視覺效果，露出美臀和一雙長腿。

孟潔黑色小褲褲遭地面反射。(圖／翻攝自IG)

而眼尖網友更發現，屈膝坐在地上的她，因為地面鏡子反射，讓她的黑色小褲褲全被看光，養眼畫面讓網友全暴動，「小褲褲看到」、「全世界最正的孟潔」、「孟潔好美喔」、「有翹臀」。

Show Girl出身的孟潔擁有甜死人的笑容和火辣身材，空靈清新的氣質，被球迷戲稱「空靈系系主任」，深受不少粉絲喜愛，而她在加入啦啦隊之前，其實是個廣告小明星，經常出現在電視或平面廣告中。

目前單身的孟潔，之前也曾在節目公開徵友條件「我喜歡幽默，要很會講笑話都OK」，尤其懂撩妹笑話，但只能對她說。

(中時新聞網)