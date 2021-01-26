立法院今天繼續協商今年度總預算案，在討論國發會預算時，藍委費鴻泰再提東貝光電案踩雷，疑內神通外鬼，他強調，這是攸關1.4億元的弊案醜聞，應移送主導此事的前國發會副主委鄭貞茂。經1個多小時討論，朝野黨團決議，下會期在立院經濟委員會成立調閱小組，並請國發會1個月內向立院報告東貝投資程序、投資管理與基金內部稽核作業等調查報告。

國發基金於2019年投資東貝光電1億多元，但東貝光電卻在2020年底黯然下市，遭國民黨立委質疑投資過程有疏失，國民黨團為此提案凍結2成國發會的績效管理預算，待向經濟委員會提出專案報告，經同意後始得動支。

朝野黨團上午協商到此投資案時，氣氛陷入僵局，藍委費鴻泰抱怨，當初和國發會要該案的投資評估報告，結果國發會以東貝不同意為由拒絕，至今都不理他，此案「非常邪氣」；國發會主委龔明鑫回應，因為投資評估報告深入公司各種細節，攸關營業秘密，因此如果在沒有很明確的弊端之下，沒辦法公開投資評估報告。

費鴻泰質疑，國發基金委託的勤業眾信會計師事務所進行財務盡職調查，事先已經警示東貝財務有問題，但國發基金仍硬幹，國發基金投資的1.4億元，是否被東貝光電拿去還貸款？

費鴻泰指出，此外，時任國發會副主委的鄭貞茂替「量身打造」修改產業創新基金作業要點，下修內部評估機制門檻，據內部人士爆料，就是由鄭貞茂主導，當時國發會主委陳美伶還覺得不妥，強行讓東貝成為首宗適用新規定的投資案。

國民黨團總召林為洲要求，國發會應該說明，當初為什麼要修改遊戲規則讓該投資案通過？東貝創業已久，並非新創公司，2019年該公司經營不善、快倒時候，國發基金才去投資東貝，那些錢根本都不是用在新創，等於是用在紓困、協助東貝處理銀行貸款，違背國發基金的立意，此案根本是掏空國家資產，把國發基金當成自己的錢在花。

經朝野激烈討論後，立法院長游錫堃建議以主決議方式處理，朝野均同意，要求國發會需在1個月內，就東貝供電投資案的投資程序、投資管理與基金內部稽核作業等提出調查報告，並送到立法院；另決議下會期立院經濟委員會須成立「國發基金投資東貝光電案調閱專案小組」。

(中時 )