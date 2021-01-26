新光金(2888)表示，今年集團徵才將從3月13日台大校園徵才博覽會開始啟動，整個集團預計召募內勤400個、外勤3500個職缺，近4000個職缺迎接新鮮人。

近年新光金積極延攬年輕世代加入企業轉型行列，在新壽部分，內勤招募250人，包括數位金融、壽險精算、數據分析等人才需求，外勤業務部隊需求3150人。新光銀行主要針對數位金融等招募內勤120人，理專需求200人，培訓100位儲備業務主管及MA管理菁英，年薪達百萬行情。元富證券需求包括行銷企劃、投資研究及資訊等內勤30位，外勤交易員約70位，為新光注入新血。

在徵才同時，新壽也助攻第一線的業務同仁更全面且精準行銷，自2018年起即運用數據技術與AI科技支援業務行銷，有效發掘客戶保障需求，從2019年推出的「好客GPS」專利模型，再到2020年開發的「社會聆聽模型」新型專利，透過社群分析，以3887種客戶分群並運用700多個標籤勾勒各群特性，能了解每一位客戶的樣貌與需求，讓業務員的拜訪成功率達73％以上，較2019年大幅成長61％，名單所創造的原始保費達131億元。今年新壽也將持續推動數位行銷工具，並積極落實業務同仁的數位力教育訓練，提供最優質的服務。

新光銀行今年亦持續提供客戶導向的數位金融產品服務，如新推出的OU數位存款帳戶，搭配全新設計3化的網站風格，客戶可一次開立三種帳戶(台幣、外幣、信託)，也可同時申辦信用卡或是開立數位證券帳戶，搭配高利活存、6000元大禮包及各項宅經濟相關限時專案，提供客戶在消費、繳費、理財優惠。

(時報資訊)