新冠疫情未見趨緩，預期農曆春節國內旅遊將暴量，新竹縣政府為鼓勵民眾搭公車到竹縣各景區旅遊，推出4條春節免費公車，2月8日起則試辦為期半年的「公車轉乘後第一段票免費措施」，讓民眾春節出遊免塞車。

縣府交旅處長游志祥指出，春節免費公車只行駛2月13到16日這4天，觀光6號公車從竹東火車站到內灣大橋，另3條路線都是從高鐵新竹站發車，觀光1號公車開新埔九芎湖照門休閒農業區，觀光2號到六福村，比較特別的是，開到關西小熊博物館的觀光3號，只開14到16日並減班行駛。

游志祥說，為鼓勵民眾搭乘公車，2月8日起試辦為期半年的「公車轉乘後第一段票免費措施」，民眾只要使用限悠遊卡、一卡通及iCASH等電子票證，搭乘縣境72條指定路線，包括13條市區公車、12條幸福巴士及47條公路客運。

游志祥說明使用電子票證在竹縣搭公車，要享有第一段票免費，須中途未使用其他運具，如台鐵、高鐵、長途客運及計程車，在4小內轉 乘不同公車，憑完整的上下車刷卡紀錄，即能享有此優惠。

游志祥指出，為吸引全國各地民眾來新竹縣風景區旅遊，從2月10日到16日這7天，全縣的公有路邊停車格都暫停收費，方便民眾停車後轉乘公車去景區遊玩，就能免除塞車之苦。

另外，新竹縣計程車春節期間運價，從2月9日到16日止，比較照往年加成收費用按錶加收30％，相關收費方式，交旅處將以傳單置放於計程車上供民眾參考。

(中時 )