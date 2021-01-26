國內疫情升溫，打亂振興觀光規劃。今年還有沒有去年國旅大爆發榮景，目前難以預估。對於今年是否再推出新的觀光產業振興紓困規劃，行政院祕書長李孟諺表示，會視疫情狀況及對產業影響再做研判。

去年因疫情限制民眾無法出國旅遊，導致國旅大爆發，蘇揆去年8月還在行政院會表示，近1個多月國旅大爆發，旅館、餐廳到處一位難求，7月零售業營業額逾3300億元，不僅終止疫情以來連續5個月的負成長，更創下史上同期新高，年增率達2.5％。

不過，今年國旅是否還有同樣的榮景，可以「衝一波」，業界還無法樂觀預期。針對本土疫情升溫，交通部長林佳龍今天坦承，因為國內疫情升高，春節疏運孝親專案申請情況並不好，若相關預算有盈餘，將視情況如何支持觀光產業進一步振興。

對於本土疫情新的發展，有可能影響民眾國內旅遊意願，政府是否可能推出新的觀光振興、紓困規劃，李孟諺受訪表示，會視疫情狀況及對產業影響再做研判。

(中時 )