為因應數位科技發展造成勞動力需求改變，資誠全球聯盟組織（PwC）於2019年啟動「新時代，新技能」計畫，於4年內投入30億美元來提升全球28萬4,000名員工的數位技能，並協助客戶進行技術開發及共享，以及與政府及非營利機構合作，協助人們改善其技能和知識。

在台灣，資誠（PwC Taiwan）投入超過新台幣2,000萬元在數位化的軟硬體設施及教育訓練，未來每年至少將投入新台幣1,500萬的預算，幫助逾3,000位台灣員工提升數位技能。PwC Taiwan於2019年起成立數位營隊，兩年來已培養近200位數位轉型種子，由專業講師進行新興科技工具的教育訓練，協助員工開發數位專案，橫跨審計、稅務、併購交易、金融及內勤等單位，運用資料自動化、資料視覺化及流程自動化等工具，解決日常作業或客戶服務時的痛點。

另外，資誠（PwC Taiwan）也舉辦「新時代新技能心公益」偏鄉公益活動，與非營利組織合作，共同提升花蓮偏鄉學童認識及接觸數位資源，捐贈50多台公益電腦，並提供非課業性質的數位技能。期能與客戶、政府機構和社會一起塑造未來的勞動力，協助縮小數位化和人才缺口之間的差距，為數位化的新時代做好準備。

(工商 )