韓國現代汽車 上季獲利躍升57％ 13:512021/01/26 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國現代汽車（Hyundai Motor）26日（周二）公布，拜高利潤休旅車與高階Genesis車款需求旺盛所賜，2020年第四季獲利躍升57％，由前一年同期的8,040億韓元增至1.3兆韓元（約11.8億美元）。 不過上季獲利表現略低於分析師預期。根據Refinitiv調查分析師看法，平均預估獲利1.5兆韓元。 現代汽車與子公司起亞合計為全球前十大車廠。現代申報文顯指出，上季營收成長5％至29.2兆韓元。 IDC：大尺寸面板產業榮景持續至2021上半年 千如電機 揭露2021年新布局 (工商 ) #現代汽車 #兆韓 #韓國 #躍升 #上季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股飽賺 壽險年前搶落袋 04:102021/01/26 金融．稅務 IC通路 挾雙題材上攻 04:102021/01/26 證券．權證 PCB廠年節不停機 Q1不淡 04:102021/01/26 證券．權證 汽車大廠冠名贊助 麗寶挑戰賽5／1登場 11:542021/01/26 財經 《國際產業》研發環保車 韓政府再添280億韓元資金柴火 11:092021/01/26 財經 《科技》面板價Q1漲勢續看旺 全年大尺寸廠獲利可期 11:422021/01/26 財經 《盤中解析》電子掌兵符 5日線攻防 10:172021/01/26 財經 《日股》「苗」頭不對 日經遭拋售 11:422021/01/26 財經 《金融》陳(沖)談Car-tech對Fin-tech啟發 應檢討僵化法律 10:512021/01/26 財經 《國際經濟》韓央行：2020GDP萎縮1％ 但景氣已見春燕 08:352021/01/26 財經 半導體設備太香 上銀忍不住 04:102021/01/26 財經要聞 財經熱門新聞 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 - 要聞 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 Apple Car少賺的帳1次算清 電動自駕車概念10檔別錯過 - 財經 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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