韓國現代汽車（Hyundai Motor）26日（周二）公布，拜高利潤休旅車與高階Genesis車款需求旺盛所賜，2020年第四季獲利躍升57％，由前一年同期的8,040億韓元增至1.3兆韓元（約11.8億美元）。

不過上季獲利表現略低於分析師預期。根據Refinitiv調查分析師看法，平均預估獲利1.5兆韓元。

現代汽車與子公司起亞合計為全球前十大車廠。現代申報文顯指出，上季營收成長5％至29.2兆韓元。

(工商 )