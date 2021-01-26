台南市官田慈聖宮連續13年寒冬送暖，26日發放區內50餘戶弱勢每戶1000元紅包，及各種民生物資約1300元，並捐贈官田國小課後輔導經費4萬元，陽明工商籃球隊訓練經費2萬元，總共近20萬元。官田慈聖宮主委陳俊銘表示，藉由各方善信大德力量，希望拋磚引玉，盼社會大眾一起關懷弱勢。

陳俊銘表示，慈聖宮主祀神農大帝，慈悲濟世、關懷弱勢，寒冬送暖經費都是信徒積少成多捐贈。今天一早不少民眾親自前往領取，官田國小與陽明工商也派代表出席，感謝慈聖宮寒冬送暖。

官田國小校長王全興表示，官田國小弱勢孩童占全校人數大半，4年來收受官田慈聖關贊助，開設日文班、英語班、空手道社等課後輔導，每年參加人數約上百人，學生受惠不少。

受幫助的陽明工商籃球隊，今年戰績成長，在甲組、女子在乙組賽事都頻傳佳績，也有球員經特殊選才錄取中原大學。

陳俊銘說，農曆春節將至，歡迎大家蒞臨官田慈聖宮參拜神農大帝，共沐神恩，也請配合致府防疫政策。

(中時 )