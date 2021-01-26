韓國海關總署(Korea Customs Service)26日最新報告，韓國2020年疫情期間，與自貿協定（FTA）夥伴間的貿易順差雖逾600億美元，但相較2019年還是下滑15.7%。

同時，韓國對自貿區的出口不僅年減3.9％，為3831億美元。另外在進口方面，也同步下滑1.3％，至3230億美元。

韓國與FTA夥伴之間是貿易順差，但與非FTA的地區，卻出現逆差150億美元情況。

針對自己FTA貿易夥伴，韓國官方指出，儘管疫情造成經濟充滿不確定性，但與FTA區域間的貿易方面仍然相對良好。

2020年，韓國與東協（ASEAN）之間的貿易順差居首位，高達342億美元，中國大陸的順差金額則為237億美元緊接在後。

2020疫情期間，韓國與簽有FTA的貿易金額，雖年減率2.7％為7,060億美元。但是，與整體對外貿易量年減6.2％相比，要來得好太多。

目前，韓國與17國家或地方區域有簽FTA，其中包括美國，歐盟與東協等。

韓國貿易部表示，受疫情影響，佔韓國經濟命脈過半的海外出貨量，2020年也不免年減5.4％。

若從韓國每月出口量來看，自2020年6月以來，景氣衰退腳步有放緩跡象。同時，隨著全球主要經濟體陸續重開邊境，韓國晶片與汽車出口依然保時暢旺。

(時報資訊)