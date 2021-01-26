歐洲第四大鋼鐵製造商，英國的自由鋼鐵(Liberty Steel)周一指出，已經對德國蒂森克虜伯(Thyssenkrupp)的鋼鐵部門提出收購報價。

約在三個月前，自由鋼鐵老闆，鋼鐵業大亨Sanjeev Gupta表示，已經對該德國集團的鋼鐵部門提出非具約束力的指示性報價。蒂森克虜伯在該時間已經將鋼鐵部門列入集團重整計畫的一部分。

自由鋼鐵在周一的聲明指出，該出價為公司重要的一步，為兩家公司的合併提出具約束力的報價。

據消息指出，蒂森克虜伯也正在考慮其鋼鐵部門的分拆，將仔細研究自由鋼鐵所指稱的「確認的報價」。

德意志銀行分析師分析指出，自由鋼鐵的成功併購將帶來2億到3億歐元的協同效應或綜效，但是低於塔塔鋼鐵歐洲的併購要約，可是高於瑞典SSAB集團的併購。自由鋼鐵將可利用蒂森克虜伯的鋼鐵生產工廠，減少每年購買大約300萬噸熱軋鋼捲的依賴。一知情人士指出，為排解疑慮，自由鋼鐵已經同意在德國煤炭和鋼鐵協同制度下，保證勞工和股東在董事會享有平等的代表權。

(時報資訊)