受到車用晶片缺貨，進而影響新車供給，恐致今年台灣車市規模較去年下滑；近來包括車市龍頭和泰車(2207)、裕隆(2201)集團個股股價陷入整理，汎德永業(2247)有原廠相挺，今日逆勢上漲。

去(2020年)年台灣新車銷售達45.7萬輛的近15年新高佳績，不過，2021年車市恐見逆風。汽車晶片缺貨，可能於農曆年後將衝擊台灣，台灣車市今(2021年)年將面臨缺晶片、缺車的考驗，車商也轉為保守看待今年汽車銷量，車市龍頭和泰車、裕隆對今年車市預期均保守，估計市場規模可能在42萬至43萬輛水準。

去年台灣新車銷售逆增，不過，2021年車市恐下滑；受到車用晶片缺貨，零件供應無法快速到位，加上近期全球海運的缺櫃等現象，也使進口零件無法如期運抵，缺料將影響產量，部分車款於農曆年後恐將面臨「有單無車」的窘境，全年車市規模也可能低於去年的高檔水準。

相對而言，進口豪華車代理商汎德永業公司表示，已向銷售品牌總代理確認新車交期，目前回應並未受到缺晶片的影響，海運船班皆正常，依目前收單情況來看，旗下三大品牌熱門車款銷售均十分暢旺，預期上半年將有新一波的交車熱潮。

此外，Porsche(保時捷)入門款Taycan後驅版正市啟動預接單，預計第二季即可抵台交車，進一步推升新車銷售成長動能。

汎德永業表示，銷售品牌BMW及PORSCHE目前並未受到全球車用晶片缺貨問題影響，進口車配額供應無虞，海運方面也未受到缺櫃衝擊，預期新車將可如期交貨，進而帶動新一波交車熱潮，公司銷售成長動能將可持續增強。

(時報資訊)