新冠肺炎疫情再度來襲，防疫保單再度成為熱門商品。新光人壽26日表示，2020年因應新冠肺炎疫情推出的一年期住院日額防疫保單「活力罩」，主打若因法定傳染病住院，每天最高給付5千元，去年4月到7月之間就銷售逾2.5萬張，今年1月29日將重新開放銷售。

台灣產險的防疫保單因為給付方式簡單，保費便宜，在國內傳出醫院及社區感染後，保單賣到爆，各家保險公司亦紛紛加速推出防疫保單專案或訴求自家現有的防疫商品。

新壽強調其去年曾推出的活力罩一年期住院日額健康保險，當時提供0到65歲民眾投保，且針對法定傳染病沒有30天的等待期，立即投保立即有保障；且一旦不幸罹患法定傳染病如新冠肺炎、腸病毒、登革熱等住院，每天除了有住院日額保險金，還增加一倍日額的法定傳染病關懷保險金，如新冠肺炎要住進負壓隔離病房，就比照加護病房，一天再多加二倍日額，若住院超過30天，多出的天數再多給一倍日額的長期住院保險金。

即例如30歲男性住院日額1千元，一年保費約910元，若不幸因新冠肺炎住進隔離負壓病房42天，之後轉入普通病房再住8天，則前30天都是4千元，31到42天是多了1千元長期住院金，每天5千元，但43到50天是普通病房，少了加護病房2千元，則一天是3千元，等於50天共領20.4萬元。

由於保費便宜，且是一年期保單，所以去年在疫情緊張的4月推出後，到7月共賣超過2.5萬張，這次疫情再起，新壽也打算1月29日再重新推出這款防疫保單。

(工商 )