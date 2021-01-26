世界經濟論壇（WEF）於25日至29日舉辦達沃斯對話會議，以線上論壇的方式邀請全球政商領袖探討疫情對全球經貿挑戰。資誠全球聯盟組織（PwC）與世界經濟論壇也共同發布《提升技能共享繁榮報告》指出，國家公部門與民間私部門大規模施行技能提升合作，2030年前可刺激全球GDP約6.5兆美元，有望創造530萬個就業機會。

資誠（PwC）聯合會計師事務所指出，技能差距較大的經濟體，其縮小技能差距而獲得之收益占該國GDP的比例較大，包括中國大陸（7.5％）和印度（6.8％）。

另外，GDP額外成長的50％，主要來自商業服務業、消費者服務業和製造業的成長。此外，健康和社會照顧產業可為全球增加3,800億美元的GDP，其中美國GDP將增加1,000億美元。

資誠（PwC）聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，自動化和數位化改變了工作的方式，雖然提高生產效率，但同時也帶來一個重大的社會問題：人們擁有的技能與數位世界所需技能之間產生巨大鴻溝，而疫情趨勢也加速數位發展。

因此，提升人們技能是迫在眉睫的議題，以創造一個更具包容性且永續發展的經濟體和社會，使每一個人都能夠參與經濟的發展。

周建宏指出，為創造更具包容性和永續發展的經濟體，盡可能確保每個人都有機會提升技能，建議各國政府、商界領袖和教育工作者共同推動全球技能提升計畫。

資誠《提升技能共享繁榮報告》呼籲，各國政府與企業、非營利組織和教育界應緊密合作，採取敏捷方法來推動國家級的技能提升計劃，包括提供誘因來鼓勵公私部門創造就業機會和支持技術創新。

(工商 )