駐日代表謝長廷去年表示，卡神楊蕙如前年跟前高雄市長韓國瑜妻子李佳芬在東京巨蛋看棒球，遭韓國瑜競選團隊提告妨害名譽。雄檢今天表示，謝長廷所言並無憑空杜撰，不予起訴。

指李佳芬和卡神看球遭韓國瑜告，謝長廷獲不起訴。(中時資料庫)

楊蕙如被控於民國107年9月6日利用網路PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。北檢108年12月2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如。

謝長廷去年1月7日受訪時，被問到與楊蕙如的關係，他表示，他到日本擔任駐日代表後，跟楊蕙如一年見不到兩次面，上次見到她的時候是在世界12強棒球賽，「但是那次她沒有跟我一起看棒球，她是跟韓國瑜的太太李佳芬一起看球」。

因為當時正值總統大選期間，國民黨總統候選人韓國瑜陣營表示，李佳芬不知道楊蕙如在球場，謝長廷卻刻意散布不實謠言，指因網軍案遭起訴的楊蕙如跟李佳芬曾一起看棒球，影射兩人交情匪淺，意圖使人不當選，將提告謝長廷且絕不撤告。

雄檢今天發布不起訴處分書，內容指出，楊蕙如曾作證表示，她確實曾在觀賞世界12強棒球賽時遇過李佳芬，但兩人比賽過程完全沒有互動。楊蕙如也提供臉書發文資料及照片佐證，她確實有跟李佳芬同場觀賽。

雄檢認為，謝長廷回答內容並非憑空杜撰，難認定有誹謗韓國瑜或散布謠言之故意。此外，縱使楊蕙如因侮辱公署遭起訴，但共同觀賞棒球，能否認定屬於「詆毀名譽」或操弄輿論仍有疑義，即使韓國瑜不快，仍不構成違反選罷法或誹謗罪，因此予以不起訴處分。（編輯：陳仁華）1100126

(中央社)