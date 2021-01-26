勞動部勞動力發展署中彰投分署為強化青年就業技能，2006年起創新開辦產學訓合作訓練計畫，去年許多產學訓學員投入「口罩國家隊」支援行列，運用所學專業技能，成為企業的研發主力，時值防疫週年，分署長林淑媛到各企業了解學員訓練狀況，表揚肯定。

中彰投分署分署長林淑媛指出，產學訓合作訓練計畫已推動10餘年，每年培訓近300名學員投入職場，提供企業端穩定優質的技術人才，學員經過分署1年的扎實專業技術養成訓練，具備一定就業技能水準，該分署重視學員敬業的工作態度、團隊合作等特質，深獲企業認可，中部地區企業培育穩定技術人力的重要管道。

許多產學訓學員投入「口罩國家隊」支援行列，運用所學專業技能，成為企業的研發主力。（勞動部勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

去年台灣面臨新冠肺炎疫情衝擊，以工具機業者為主力的「口罩國家隊」，在最短時間建置口罩生產線，成為防疫幕後英雄，其中，靄崴科技、盈錫精密、台灣引興等多家廠商都是中彰投分署推動產學訓合作訓練計畫的合作廠商。

林淑媛關心學員實務訓練情形，表揚14名產學訓合作訓練學員運用所學全力投入口罩機組裝。

靄崴科技董事長陳金柏指出，透過產學訓合作機制，公司獲得優質且穩定的技術人才，在實務訓練階段透過完善的人才培訓制度，將優秀學員調升至研發部門，進一步提升員工專業知能與價值，為公司留住好人才，落實產學訓合作精神。

參與支援的產學訓機電控制班學員陳建安，大一在中彰投分署接受一年專業訓練並取得乙級證照，結訓後媒合進入靄崴科技進行工作實務訓練，大學畢業時累積3年實務經驗，大學畢業後優秀的工作表現獲公司留任，目前擔任CNC電控部工程師。

另一名學員黃琮祐表示，運用在分署培訓期間所學工業配線技能，做起來才能得心應手，順利完成交辦任務。

(中時 )