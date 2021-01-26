朴子市長吳品叡（左）感謝他們兄弟姊妹的愛心。（張毓翎攝）

朴子消防分隊長蔡紹文（左一）、嘉義縣消防局第一大隊長謝榮展（左二）感謝他們兄弟姊妹的愛心。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市旅北鄉親陳美玲、陳哲育、陳美珍、陳哲士4個兄弟姊妹，感念父母親在世時長懷樂善好施的心，決定將他們部分遺產捐做公益。陳美玲和陳美珍26日返鄉捐贈社會局180萬元長照專車、朴子市公所30萬元仁愛基金，以及朴子消防分隊一批QCPR安妮與AED訓練機。陳美珍說：「即使父母生前未交代遺產捐贈事宜，他們過世後，仍希望將他們的大愛得以繼續發揚。」

陳美珍表示，父親陳茂昌擔任朴子市戶政事務所戶籍員多年，母親陳黃金梅則為六腳鄉人，擔任家管，在家裡用心相夫教子，孩子個個事業有成。父母親生前樂善助人，經常捐助教養院等慈善機構，也一直期待有機會回饋鄉民，所以父母親過世後，兄弟姊妹為完成他們遺願，決定將雙親部分存款捐出，做為公益之用。

陳美珍指出，由於母親是六腳鄉人，也希望這次捐贈給社會局的長照交通接送專車，能照顧到六腳鄉民，很高興嘉義縣社會局完成他們的心願，這輛車將會行駛到六腳、朴子等沿海鄉鎮，嘉惠更多年長及身心障礙者；另，市公所每年運用仁愛基金，做為三節貧邊慰問金發放，故也將父母遺產，轉為照顧地方困苦家庭的大愛。

陳美珍說，這次捐贈的3具QCPR安妮、1台AED自動心臟電擊訓練機、2台手攜帶式自動心臟電擊訓練機，供朴子消防分隊未來CPR演練、教學時的精進，救助更多的人。最後，她提到，也要感謝朴子市長吳品叡及市長爸爸吳博文牽線，促成這次捐贈。

(中時 )