女星昆凌近日忙著勤跑電影《叱咤風雲》的宣傳，IG限時動態更是頻頻分享相關動態，不過有眼尖網友發現其中一則限時動態，背景竟是侯佩岑代言廣告的看板，立刻掀起網友熱議，甚至還有人直言是故意的，也讓昆凌被砲轟是在蹭熱度。

昆凌主演的電影《叱咤風雲》近來上映開出紅盤，只見她和同劇演員勤跑宣傳衝，讓全台票房衝破1500萬，不過分享劇組在IG限時動態曝光的劇中賽車照時，竟有眼尖網友發現，照片中廣告背版的女子雖然被遮住半張臉，還是能認出是周杰倫的前女友侯佩岑，讓不少網友質疑昆凌是故意的，甚至還認為是在蹭侯佩岑熱度，為電影炒作話題，引起網友議論，隨後昆凌也將貼文刪除，避免再引起更大風波。

接著昆凌昨（25日）在IG發文：「姐不是蒙娜麗莎，不會對每個人都微笑」，更關閉此則PO文留言功能，雖沒有表明在講什麼事情，但時間過於巧合，被推測是在回應蹭侯佩岑熱度一事，也因此登上微博熱搜第一名，再次引起網友議論。

其實早在去年10月昆凌就被與侯佩岑牽扯在一起，當時被抓包上傳侯佩岑貼過的彩虹照，慘遭砲轟在「盜圖」，對此她解釋：「這是一張建商傳給我們的照片，他說我們後面有彩虹，我覺得很漂亮就PO了，沒想太多」，還tag老公周杰倫「好險不是 ＠JAYCHOU PO，不然新聞就更大了」。

(中時新聞網)