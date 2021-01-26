影星章子怡的首部電視劇作品《上陽賦》在月初開播，41歲的章子怡要從15歲的女主角王儇開始演起，但她顏值和戲服都引發討論，還遭酸民毒舌嗆她沒少女感，不過近日就有越南女模因神似章子怡而爆紅，她與章子怡剛出道時期超神似，第一眼看還真的快認不出。

這位女模特兒名為「Minh Ha」，來自越南的她留著一頭黑色長髮，Minh Ha顏值清新、氣質高冷，每張照片都散發仙氣，不過讓外界驚呆的是，Minh Ha的外型和神韻，都和剛出道時期的章子怡長得一模一樣，第一眼看Minh Ha還真的快認不出，微博還以「越南模特長得好像章子怡」引發討論。

Minh Ha照片曝光後，引發網友熱議：「根本一模一樣」、「確實有點像」、「比章好看」、「不一樣的美」、「果然美女都是相似的」，由於章子怡在電視劇《上陽賦》中，要從15歲的女主角王儇開始演起，41歲章子怡還因此被嫌沒少女感，就有細心網友直言建議，當初應該找Minh Ha去演《上陽賦》才對。

章子怡的首部電視劇《上陽賦》，在月初開播就成為話題。（圖／取材自上陽賦微博）

其實章子怡在《上陽賦》不只顏值被討論，她的戲服也被放大檢視，有網友在討論章子怡的古裝戲像花玉米、糖果包裝紙，甚至章子怡一張穿花色斗篷的騎馬照，也被說像長頸鹿，章子怡日前還自嘲Po出一張含淚微笑的劇照，並向自己喊話「笑著活下去」，事後章子怡也哭笑不得直呼：「我就想知道大家的想像力還能有多豐富」。

(中時新聞網)