41歲大陸男星劉燁和法國妻子安娜結婚12年，夫妻倆育有1子1女，他還曾帶兒子諾一參加親子實境節目《爸爸去哪兒》因而爆紅，日前他為9歲女兒霓娜慶生，曝光了愛女的近況，也讓霓娜的長相在網路上掀起討論，不少網友都認為霓娜少了小時候的精緻感。

安娜23日發文為霓娜慶生，還在文中稱女兒是她的大愛，「9歲的美麗勇敢溫暖聰明的霓娜」，並曝光了多張照片，除了豪華生日蛋糕外，可以看到霓娜有一頭濃密烏黑捲髮，她戴著口罩，露出一雙清澈明亮的大眼睛，而另一張照片，霓娜露出了全臉，她對著鏡頭可愛微笑，兩個大門牙卻特別突出。

霓娜戴著口罩，露出一雙清澈大眼。(圖/翻攝自安娜微博)

不少網友都認為，霓娜的長相和小時候有落差，沒有以前來得可愛，紛紛建議劉燁去幫安娜矯正牙齒，「變化好大！門牙也太搶鏡了吧」、「暴牙有點影響形象誒…沒有小時候好看了，也沒有諾一長得好」、「給小霓娜矯下牙齒」、「趁年齡小，抓緊給霓娜矯正牙齒啊」。

網友要劉燁去幫女兒矯正牙齒。(圖/翻攝自安娜微博)

事實上，霓娜初次在螢光幕前亮相，就是和哥哥諾一在《爸爸去哪兒》同框，當時的她只有3歲，精緻如洋娃娃般的五官就讓她深受觀眾喜愛，節目結束後，一家人回歸平淡生活，劉燁也趨於低調，沒想到這次安娜意外曝光愛女長相，竟引起熱烈討論。

(中時新聞網)