波多黎各的婦女受暴問題根深蒂固，今天為此宣布進入緊急狀態。社會運動人士多年來要求政府採取新的措施，遏止這種造成許多女性喪命的沉痾。

法新社報導，根據一項2019年公布的報告，美國的自治邦波多黎各暴力不斷，平均每週導致1名女性受害身亡，其他加勒比海及拉美國家也有同樣問題。

波多黎各宣布進入緊急狀態，也保護了同性戀及跨性別群體的權益。在緊急狀態下實施的措施包含開發行動裝置應用程式，供受害者尋求協助及通報攻擊事件。

波多黎各總督皮爾路易斯（Pedro Pierluisi）表示，宣布進入緊急狀態旨在對抗「長期以來造成太多傷亡的惡魔」。

他在聲明中說：「受害者承受的後果源於父權體制、不公、歧視、缺乏教育、缺乏引導，以及最重要的，缺乏行動。」

緊急狀態的命令定義了性暴力或性別暴力，是基於刻板印象，造成他人身體、性及心理上的傷害行為。

美國有線電視新聞網（CNN）引述當地平權組織的說法報導，2020年，波多黎各至少有60名女性直接或間接被殺害。緊急狀態效期將持續到2022年6月30日。

(中央社)