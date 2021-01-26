國民黨團會勘要求中捷測試無虞才營運 中捷：安全無虞才恢復試營運

國民黨團會勘要求中捷測試無虞才營運 中捷：安全無虞才恢復試營運

台中市議會國民黨團26日視察台中捷運綠線車廂連結器軸心改善狀況，書記長陳政顯等議員就設計與組裝提出疑問，責成台中捷運公司應請北捷與日本川崎公司，就議員提問予以回覆經測試無虞後再上線營運；中捷公司指出，北市府及中市府分別成立審查委員會，經兩個委員會確認安全無虞，中捷才會報請恢復試營運。

陳政顯指出，依照北捷與川崎公司目前的說法是組裝有問題，但若設計沒問題為什麼要改設計？顯然川崎的設計有問題，中捷與台中市政府應該要請北捷徹底釐清此疑問。捷運試營運階段兩個大轉彎處噪音相當大，中捷公司要趁此機會進行改善，降低附近居民與乘客的反感。

市議員賴義鍠議員說，相關人員的施工姿勢無法符合人體工學，日本川崎公司的組裝SOP設計似有問題。（台中市議會國民黨團提供）

現場出示新、舊軸心及套件凸緣的比較。（台中市議會國民黨團提供）

市議員李中說，川崎公司過去替日本JR與華盛頓捷運系統設計過許多車廂，川崎公司理論上應該在這些設計基礎上，專門為台中捷運設計更好的軸心，為什麼會發生其他運轉中車廂沒有斷裂事件，川崎公司與北捷應該要說清楚設計與驗收標準。

陳文政議員表示，台中捷運綠線車廂既然是新設計，現在又發生軸心聯接器軸心斷裂問題，其他部分也要一併檢視，看設計有沒有問題，而不是等日後出現其他問題才又要來解決，台中市民不想營運後再中斷。

賴義鍠議員說，現場組裝時，相關人員的施工姿勢無法符合人體工學，日本川崎公司的組裝SOP設計似有問題，且現場進行彈簧加壓時，竟然是用尺量測，而非是用紅外線精準測量，這實在是落後的作業。

陳政顯強調，現場原由台中捷運公司負責簡報，經過黃健豪議員要求後，才改由北捷局與日本川崎公司代表回應議員提問，但其說法仍只拘泥於組裝問題，對於設計疑惑仍未具體解答；他責成中捷公司務必追根究底，且相關檢驗報告也一定要向市民公開讓市民安心，才能正式恢復營運。

中捷公司表示，列車安裝新軸心後，必須進行300公里正線運轉測試，目前已有9列完成正線測試。全數列車預計2月2日完成軸心組裝，2月9日完成正線運轉測試，2月20日前將再擇一列車完成載重運轉測試。

中捷公司強調，目前北市府及中市府分別成立審查委員會，檢測資料送北市府審查後，再經中市府審查，兩個委員會均確認安全無虞，中捷公司才會報請中市府決定何時恢復試營運。

(中時 )