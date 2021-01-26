苗栗市公所今年因應疫情取消部分𪹚龍文化部分活動，26日宣布為延續傳統民俗，保留開光點睛、舞龍競技、龍巡客庄、化龍返天等習俗儀式，將以線上直播方式辦理減少群聚。（何冠嫻攝）

2021苗栗𪹚龍系列活動因應疫情影響，苗栗市公所調整部分活動，減少群聚風險。（苗栗市公所提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗𪹚龍象徵趨吉避凶，苗栗市公所傳承民俗文化，連年辦理𪹚龍系列活動，今年因應調整部分活動。苗栗市長邱鎮軍在記者會宣布，民俗踩街、𪹚龍之夜停辦外，開光點睛與舞龍競技、化龍返天將採線上直播，延續𪹚龍民俗儀式。

邱鎮軍表示，苗栗𪹚龍象徵趨吉避凶，祥龍開光點睛之後神靈附身，讓神獸祥龍巡護客庄，藉由龍燈光明、炮竹爆炸的熱力，驅散汙穢病疾以魑魅魍魎等不潔之物，守護客家人的健康平安，近年因少子化衝擊，龍隊從極盛時期的2、30尾銳減至10尾，但苗栗市公所仍致力保留傳統，延續民俗文化。

歷任市長都有認知，𪹚龍文化一旦中斷，要再重新尋回，是千辛萬苦之事，然今年卻遇疫情影響，為減少群聚風險，決議停辦民俗踩街以及重頭戲的𪹚龍之夜，但有鑑於龍隊自去年10月起，就紛紛投入糊龍及舞龍練習，加上龍隊籌組不易，2月20日開光點睛與舞龍競技決議採線上直播，讓練習多月的龍隊可以拿出看家本領，延續苗栗𪹚龍習俗科儀的文化傳承。2月28日的化龍返天也採線上直播不開放方式進行。

公所表示，為延續𪹚龍習俗，保留開光點睛、舞龍競技、龍巡客庄、化龍返天等習俗儀式，將全力守護𪹚龍文化，期許祥龍祈福驅疫之後，讓客庄12大節慶的苗栗𪹚龍，繼續成為苗栗客庄的代表性節慶活動。

(中時 )