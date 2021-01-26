吉安警分局鑑於原住民擁有合法自製獵槍，卻因走火誤擊傷亡的案件層出不窮，今天上午9點多，邀集花蓮市、吉安、壽豐、秀林鄉轄區，約90名自製獵槍持有人，前往分局進行講習課程。（資料照／羅亦晽花蓮傳真）

許多原住民部落保有傳統狩獵文化，除了維生之外，更是與宗教祭典息息相關，然而自製獵槍走火誤擊傷亡案件時有耳聞，吉安警分局為防制民眾在狩獵過程中，誤擊槍枝釀成傷亡，今上午邀集轄區內的獵槍使用者，開班授課講習用槍安全。

去年8月，花蓮卓溪鄉一名29歲布農族陳姓男子晚上上山打獵，疑似騎機車時把獵槍放在機車腳踏板，槍管卻朝上，不慎走火「一槍斃命」；去年12月，光復鄉一名67歲阿美族黃姓男子，被隔壁鄰居發現倒在自家門口，且旁邊有一把自製獵槍，警消人員到現場發現黃胸口有嚴重槍傷，所幸意識清楚，送醫急救無生命危險。

吉安警分局鑑於原住民自製獵槍走火誤擊傷亡的案件層出不窮，今天上午9點多，邀集花蓮市、吉安、壽豐、秀林鄉轄區，約90名自製獵槍持有人，前往分局進行講習課程。由警方業務組及技術教官分別授課，強調狩獵時應符合「合法槍枝」、「合法狩獵」及「狩獵合法物種」等法令規範，除了合法使用之外，更應建立槍枝安全管理的重要觀念。

吉安警分局除邀集轄區內的自製獵槍持有人，也進入部落宣導「槍口永遠要指向安全的方向」、「永遠假設槍內已有彈丸待擊發」、「除真正射擊時，手指不可觸碰扳機」及「射擊時先確定目標所在及其後方有無安全顧慮」等用槍安全原則。

此外，常有民眾持有未登記自製獵槍上山打獵，吉安警分局表示，若被發現，將依槍砲彈藥刀械管制條例，處2千元以上2萬元以下罰鍰，非原住民持用土造獵槍則依規定移送法辦，可處3年以上10年以下有期徒刑，併科7百萬元以下罰金。

(中時 )