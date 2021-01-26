關於希臘和土耳其之間海域長期的爭議，兩國在周一重新在伊斯坦堡舉行會議，恢復了中斷五年的談判。

北約成員國對於鄰近的地中海東部的水域、能源權、領空、愛琴海部分島嶼地位的爭論，土希兩國從2022年到2016年進行了近60輪的談判，雖然談判進度相當緩慢。

去年底本應恢復談判，但因土耳其在爭議海域佈署地震探勘船，讓談判暫停舉行，土耳其則在壓力下撤回探勘船。

土希兩國本月恢復談判，被認為是對土耳其改善與歐盟關係的一種測試。希臘為歐盟成員國，以去年底土耳其探勘船事件為例，歐盟強烈支持希臘，並威脅要對土耳其進行制裁。

隨著會談的舉行，法國國防部長表示，將對希臘提供翻新護衛艦隊，並販賣18架Rafale戰鬥機。

美國國務院對恢復談判表示歡迎，並可降低地中海東岸的緊張關係。

希臘希望談判內容僅涉及經濟領域的劃分和愛琴海和東地中海大陸棚問題；土耳其則希望所有議題都抬上談判桌，包括空域和愛琴海島嶼問題。

周一在伊斯坦堡的會談舉行三個多小時，與會者並無透露內容，雙方將在雅典進行下一次談判。分析人士指出，數十年的分歧難在短期內解決，但是恢復對談是歐盟對土耳其施壓的重要一步。

(時報資訊)