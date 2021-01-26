高雄市議員黃捷罷免案在即，將於2月6日舉行投票，據媒體披露，國民黨智庫所作的罷捷民調結果顯示，僅有23.5%的鳳山區選民贊成罷免黃捷，反對罷免將近5成，綠大於藍的選民結構難以讓罷捷局勢翻盤，不過，許多網友看到民調結果，直言很意外，認為鳳山應是藍大於綠，對於這樣的結果，也好奇是否用來催出罷免票。

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據《ETtoday新聞網》今（26日）報導，國民黨智庫針對年滿20歲以上的鳳山區選民所做的罷捷民調顯示，45.4%的該區選民「反對罷免」黃捷，「贊成罷免」僅為23.5%，表態不投的為16%。

另外，該民調也詢問鳳山區選民在2020總統大選的投票意向，46.9%的受訪者直言，投給總統蔡英文、其次為前高雄市長韓國瑜6.8%、親民黨主席宋楚瑜為3.82%，背後顯示該區選民政黨結構「綠大於藍」難以撼動。

對此，批踢踢網友表示，「不是啊，上周不是這樣講的，KMT不要孬啊」、「2020立委選舉，藍營有90047票，看來綠營動員是對的」、「最好鳳山偏綠啦！2018可是一堆人投韓國瑜，昨天還看文山伯講說鳳山區藍大於綠」、「這是韓粉催票用的啦！韓國瑜全盛在鳳山超過11萬票嚇死人」、「鳳山綠大於藍？」「鳳山以前算藍，現在根本都中間選民」、「我覺得可能有些投韓的會說沒投票」、「放出這種和現實結果有差異的民調，自打臉，就是拿來操作的吧！不然失準的東西放出來，民調公司不準很糗」。

批踢踢網友留言。（摘自批踢踢）

《中國時報》21日報導曾指出，無黨籍高雄市議員黃捷所在的鳳山區，選民結構約綠營55％、藍營45％。韓國瑜2018年底競選高雄市長，在鳳山得票率達57.04％，即使韓國瑜在2020年初的總統大選，韓的人氣已不如當年，仍獲得36.17％得票率，因此同意罷免黃捷票要跨越選舉人數四分之一並非難事。

(中時新聞網)