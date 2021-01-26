盛唐中醫診所醫師呂世明，去年爆發不慎提供鉛丹給病患服用，導致鉛中毒事件，呂世明不甘廠商以鉛丹冒充「水飛硃砂」供貨，令診所無辜受害，波及患者，聲譽受損，26日決定正式向欣隆公司及負責人歐國樑提告求償5.7億多元，並要求對方並須在中國時報等四大報刊登道歉啟事。

呂世明今委託承理法律事務所律師李岳洋召開記者會，李岳洋表示，呂世明去年6月間發現，原於2017年底向欣隆藥業有限公司負責人歐國樑，購入的「水飛硃砂」已近用鑿，因此向欣隆公司再購入1台斤的水飛硃砂。不料，歐國樑竟將低價鉛丹交給李姓員工，令李員將鉛丹一瓶交給呂世明後，讓呂世明誤提供給病患服用，導致發生鉛中毒損害。

盛唐中醫診所提供當時的訂購單，證明欣隆公司以鉛丹冒充硃砂。（林郁平攝）

呂世明認為遭到歐詐騙，以鉛丹冒充「水飛硃砂」，因此決定將對歐國樑提起刑事自訴詐欺及附帶民事求償。因欣隆公司與歐國樑的侵權行為，導致盛唐中醫病患健康遭到損害，所以依民法第28條、第184條第1項前段、第185條第1項、第280條與公司法第23條第2項規定，向欣隆公司、歐國樑請求連帶賠償5億7511萬7532元。

另呂世明要求欣隆公司與歐國樑，應共同在中國時報、聯合報、自由時報或蘋果日報四報擇一頭版，刊登道歉啟事一日。

因事件爆發後，各界指摘呂世明以鉛丹入藥，使得盛唐中醫評價大幅下滑，讓行醫20餘年的呂世明在社會上評價也受到損害，因此在非財產損害上，亦將向欣隆公司、歐國樑求償1元，並登報道歉以回復名譽。

(中時 )