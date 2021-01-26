部桃出院病患（案889）與其同住家人（案890）的感染源尚不明，由於病患曾住在12樓的病房區，因此兩人確診後，所有病房樓層皆被列入警戒，但11樓的護理之家卻被排除在外，引起各界憂心是否將成破口，陳時中今表示49位住民與40名員工的採檢結果為陰性，1名清潔工檢驗中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，部桃醫院護理之家共有49位住民與40名員工，全數都採檢完畢，結果均為陰性，但又多匡列一人，為一名清潔人員，因為昨天剛好請假，今返回醫院之後才接受採檢，目前等待檢驗結果中。

陳時中指出，該護理之家1月6日後，共有9人轉出，其中有2人轉至他院，7人轉至部桃醫院本院，採檢結果都為陰性。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，護理之家是獨立區域，目前沒有要針對住民、員工把他列為居家隔離或是匡列對象，只會持續進行健康監測。

至於護理之家1月6日至19日期間的訪客，是否將被匡列為居家隔離對象，對此，陳時中表示，陪病的時間上比較不嚴重，「但我們認為這段時間有去過部立桃園醫院過的人，有稍微症狀出現就要通報1922」，由醫師判斷採檢，但不用過度緊張。外出時避免人潮過度擁擠，基本上像是足跡管理的情況即可。

陳時中也說，病患等的檢驗過，潛伏期也都已經過了，感染可能性很低。

(中時新聞網)