為創造更友善的多元文化環境，內政部移民署日前從新住民二代學子中組成親善大使團，進行人才培訓及公益服務，內政部長徐國勇今(26)日特別接見13位團員，勉勵團員發揮自身文化及語言的優勢，促進多元文化交流，讓外界看見新二代的力量。

徐國勇表示，臺灣擁有各式各樣的文化，而且都能夠溫和包容和平相處，這是臺灣最了不起的地方。我國新住民及其子女已突破100萬人，多年來移民署透過「培力計畫」、「築夢計畫」等計畫的實施，協助新住民及其子女培養專業能力、了解自身傳承的海外文化、進行社會公益等方向的提升，新住民及其子女已成為臺灣發展不可或缺重要的力量。

松山慈惠堂近年來支持新住民二代子女的培力計畫，徐國勇今日也特別頒發感謝狀，感謝松山慈惠堂的熱心公益，培育新住民二代子女，使其成就自我理想。

內政部表示，移民署去(109)年從國內高中職及大專院校徵集新住民二代子女，成立了「新光閃閃新住民二代親善大使團」，13名團員進行為期一年的培訓課程，透過自我探索、志工服務訓練及參與公開活動等，發掘出屬於「新二代子女的新國力、新力量」。

例如，親善大使團成員之一，目前就讀於大學中文系的劉德曜同學，因為母親來自越南華僑家庭，從小就耳濡目染習慣多語環境，除了中、英文外，也精通越南語及廣東話，他也是廣播節目的主持人，常在節目中分享臺、越兩國之間的文化差異。劉同學認為，成為親善大使是很珍貴的契機，能夠與來自不同國家的文化背景、但同樣是新二代的成員交流，參與團體活動演出，讓外界更能了解新二代的力量，也感謝政府對新住民的支持與協助，讓這個社會化解歧視，增加互信。

另一位親善大使曾國揚同學，母親來自中國，目前就讀高工學校汽車修護科，發掘出設計純手工公車模型的興趣，拓展人際圈並發展出自己的小事業:網路販售模型公車；曾同學表示能夠成為新住民二代親善大使，代表的是一份使命，利用自身的成長經驗，鼓勵更多的新二代找到自我認同的重要性，肯定自己並讓自己發光發熱。

移民署指出，為了營造更友善外來人口的環境，多年來持續培力新住民及其子女，辦理新住民各項活動，包括新住民發展基金申請補助計畫、新住民及其子女築夢計畫、新住民及其子女海外培力計畫及獎助（勵）學金計畫等，希望藉各項計畫活動的推展，使新住民及其子女能夠得到所需的資源，充分發揮潛能，未來也可報考「移民特考」成為新一代移民官，為臺灣注入「新國力、新力量」。

(中時新聞網)