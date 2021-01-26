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桃園市竹圍漁港去年8月間發生一起攤商遭性騷擾的事件，一位女店員在處理海鮮時，遭附近賣乾貨的男攤商摸手，她隨即反抗，但男攤商卻戲謔地用手指猛戳她，甚至用手狂嚕她的右手臂，事後女店員報警提告，檢方認為觸摸部位未達門檻，予以不起訴，讓女店員難以接受。

據了解，女店員在2020年8月3日在竹圍漁港上班處理海鮮時，附近賣乾貨的男攤商經過她攤位時，出手戳了她腰間，她立刻表明「不要摸、不要用到我，很不舒服」，對方卻回嘻皮笑臉的回應「我就是要摸啊，妳鑲金嘛？為什麼不能摸？」同時該男雙手開始來回的搓揉婦人的右手臂，引起婦人嚴重反感。

女員工不甘被騷擾，報警提告，而該男受市政府裁罰，檢方認為，該男並非觸摸到重要部位，刑事上無法可罰，對於該男事發時曾說的調侃話語，檢方則認為該男是因犯行被制止，才見笑轉生氣，並不構成公然侮辱。

根據性騷擾防治法第25條所示，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣10萬元以下罰金。

女員工對於判決難以信服，將遭騷擾的監視器畫面與警局調查報告書全PO上臉書社團《爆料公社》，求大眾還她一個公道。不少網友看完文章後相當氣憤，寫下留言，「無法可罰沒關係，妳放上來就對了！讓網友來幫妳罰他」、「超噁的！光看影片就全身不舒服」。

(中時新聞網)