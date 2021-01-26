畫家蘇旺伸（左五）26日在正修科大舉行「漫遊－蘇旺伸創作展」，來自各地的友人齊聚一堂。（林瑞益攝）

民眾對蘇旺伸的作品《黑色助選員》很有感覺，拿起手機記錄。（林瑞益攝）

畫家蘇旺伸26日在正修科大舉行「漫遊－蘇旺伸創作展」，他說，他的畫作很簡單，看畫作的名稱就知道畫作的內容，就像台灣料理「魷魚螺肉蒜」，看名字就知道內容，還有「雞仔豬肚鱉」，民眾可以清楚、明白知道菜餚的食材。

蘇旺伸表示，他喜歡這兩道料理，不像「佛跳牆」，如果沒吃過，就不知道內容物為何；就像看他畫作的名稱，就知道畫作內容，無需過多解釋。

這也是蘇旺伸首度在高雄舉辦個展，他說，本來2020年就要舉辦，但因為新冠肺炎的關係，延至今年舉行。他覺得很開心，可以透過展出時，看到許多來自各地的朋友。

蘇旺伸出生嘉義縣朴子鎮，由於父親擔任公務員的生活經驗，讓蘇旺伸對日據時期的宿舍與生活空間留下深刻印象，鄉下成長的記憶令他對鄉土懷舊有更深刻的念舊之情，成長足跡歷經中華民國退出聯合國、解嚴與政黨輪替，可說是台灣變動較為劇烈的30年。

這些生命經驗，凝結出豐富的生命歷練，更深刻引導他發展出獨特的繪畫風格，總是維持空曠、神秘、孤寂的基調，創作主題圍繞所居住或經過之處的「風景」。

蘇旺伸創造的風景總是縈繞著一種強烈的懷舊感，本次展出的《碉堡》、《官邸》，除風景外，犬隻也是蘇旺伸畫面的特色之一，2016年創作的《行道樹》就在描畫他在高雄左營明德新村「認識」的犬隻，作品充滿地方色彩，同時也是一種超現實主義。

(中時 )