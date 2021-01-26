華碩（2357）繼去年與陽明大學推動「華陽計畫」產學合作研發中心後，26日再宣布將攜手投入三大AI前瞻研究，透過「以機器學習預測非小細胞肺癌之預後」、「腦神經細胞影像之臨床前失智症藥物開發評估」與「智慧腦影像診斷平台」等研發，加速找出在肺癌病程的預後、失智及精神官能症等重大疾病的創新診斷治療機會。華碩並持續資通訊技術與智慧醫療結合的能量，推動台灣智醫產業創新力及競爭力。

華碩旗下AI研發中心AICS與陽明大學的「華陽計畫」，由華碩業師開設課程，與生醫產業進行進行實證應用，以培養產學接軌的即戰力，同時積極投入企業資源加速前瞻研發。華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，透過雙方產學合作，已在臨床醫療應用上導入ICD-10編碼AI推薦引擎，建置結構化與標準化的醫療數據庫，後續也將續帶動產業創新，提升台灣生醫競爭力。

陽明大學校長郭旭崧指出，此回聚焦的三大研究計畫選定國人健康最關心的肺癌、高齡社會下威脅國人的失智症與精神疾病，嘗試讓AI來輔助醫療，替病患找到新的診斷治療機會。

他進一步表示，結合醫療與資通訊的智慧醫療，將會是台灣未來戰略產業，未來也樂見更多產學的合作機會，希望能讓不同領域專家有機會互相溝通，替台灣民眾創造更大福祉。

陽明大學研發長暨生醫光電研究所教授吳育德表示，在台灣，非小細胞癌在所有肺癌病例中比重高達九成以上，但全球研究均著重在透過分析影像上的結節與組織特性、來判斷腫瘤侵略性與後續病程的預後好壞。

華陽計畫與臺北榮民總醫院胸腔部藉由AI分析台灣肺癌病患之肺癌影像、實驗室檢查數據、病史、病歷記錄、基因表現等臨床大數據，希望能在治療前期即可步輔助醫師預測病程發展，快速掌握生存時間、復發、轉移、併發症、有無嚴重副作用、次發性基因突變等資訊，以應對或開發全新治療方向、降低副作用，提升醫療與患者生活品質。

在失智症部分，華陽計畫則透過AI建立3D顯微影像模型及資料平台，匯集以尖端雙光子顯微鏡創建的動物神經細胞影像，分析造成病症主因的「樹突棘」影像形態特徵後，自動切割、辨認並分類，在臨床測試的動物層次長期追蹤模型，對應神經退化的影像特徵與失智症病程關連，提供突觸退化的關鍵指標予生技學研單位，增益新藥研發質量。

此外，傳統精神疾病診斷因仰賴醫師臨床經驗及病史評估、缺乏生物指標依據，因此不易被病患及家屬理解而遭汙名化。華陽計畫精進「智慧腦影像診斷平台」，彙整榮總及陽明大學上千筆台灣確診精神疾病及健康成年人腦部MRI影像，並導入美國精神與神經退化疾病腦影像資料庫，經AI演算及深度學習後，識別大腦特定功能區塊異常表徵進行疾病分類，如：容易造成情緒、思考異常的躁鬱症與思覺失調症等。

華碩及陽明大學未來並會將該診斷平台從失智症、擴及包括阿茲海默症、巴金森氏症等，提供客觀的生理指標協助臨床診斷及病程預後，並進一步開拓國際醫療商機。

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