暫時先保持距離吧。新光金控董事長許澎26日表示，現在許多單位都預估新冠肺炎可能沒那麼快結束，雖然各國都已陸續研發出新冠肺炎的疫苗，但新冠肺炎病毒又不斷的變種，所以企業以視訊開會，可能成常態，且2021年到年底前都不會好轉。

新光金控總經理吳欣儒亦以視訊跟媒體拜年，強調現在市場貨幣持續寬鬆，資產價值持續升高，因此新光金也將備妥相關商品協助大家理財，如美元保單、美元存款帳戶等。

今年過年也無法出國，吳欣儒表示，從小愛玩桌遊，所以已買很多桌遊 可以不出門，好好休息。

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