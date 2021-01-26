對於科技創新對金融業的啟發，前閣揆陳冲今日以Car-tech來對應fin-tech，比喻金融業所受到創新科技挑戰的情勢指出，許多新創業者的確有踩到現行的「監理紅線」，但另一方面，「現行有效」的法令，是否符合現代遽變的社會環境及科技衍變速度，法令本身應否調整？這點監理機關應著眼於金融消費者長久的權益，以及享受高品質服務的權利，來檢視是否調整現行法令的必要性。

陳冲對近來在Las Vegas盛大召開，且近半世紀以來每年一度的CES（Consumer Electronics Show）登場，頗有所感，也聯想到金融業面臨的科技挑戰。他指出，與往年不同，今年CES採all-digital方式，以往寬廣的展示空間大幅縮水之外，另一個引人矚目的現象，就是參展的汽車製造商特別多，甚至連Sony、亞馬遜等非車商的展場都放個兩部「汽車」，顯見車商與消費電子關係越來越密切。

他進而指出，數位時代商業模式推陳出新，許多被管制、被保護、乃至高度監理的行業，進入門檻不再高不可攀，現行業者以及主管機關，都要有心理準備，從金融業迎戰支付及匯款業，乃至計程車面對Uber等叫車平台，均須及早因應。

陳冲再以德國Bosch汽車比喻，2020年一部汽車則需要寫入一億支程式：「究竟其產品是裝了電腦的車子？還是裝了輪子的電腦？」是有趣且值得再思考的問題。再看一月福特汽車在Kentucky的工廠被迫停工，只因半導體界產能不足，導致汽車所需晶片缺貨所致：「就可看出Car-tech與汽車製造業之區分已然混淆。」

他再舉例，甚至如果2030年後日本新車只容許電動車、2035年後歐洲、美國（加州）又禁售汽油車，Car-tech踏入汽車製造業的門檻幾乎不復存在，屆時Car-Tech在運輸載具上的競爭力，明顯將對傳統的內燃機汽車公司構成極大威脅。

陳冲指出，5年前就預期「科技創新將翻轉特許行業」，包括當時他對外發表過數篇文章闡述該觀點，並且呼籲特許行業（包括金融業、計程車業）及其主管機關，對因法律而受保障的業者及其衝擊，預做規劃，尤其是金融業，他更高分貝呼籲，受創新科技顛覆，當立法背景科技環境己有翻天覆地的改變時，監理觀念也應調整因應。

包括對日前街口支付一案，因仿大陸餘額寶推出台版託付寶踩到監理紅線，以及中國大陸一個月前，傳出震驚全球螞蟻金服被停止上市案件，也因支付寶的信貸業務及槓桿操作，而被大陸官方認定應納入監管，陳冲認為，從街口支付、螞蟻金服乃至兩年前櫻桃支付等案件，由監管立場看，都與「現行有效」的法令有所扞格，但從另一面來看，這是否意謂現行的監理法規有因應時代潮流檢討的必要，值得深思，就像2015年舊金山討論Uber問題時，一位議員Mark Farrel的發言：「21世紀的經濟，不要被上世紀過時的法律及僵化的規定所扼殺，當年根本不能想像有今日的科技。」美國在討論Car-tech的過程與觀點，對監理機關思考Fin-tech應有不少啟發。

(工商 )