「香蕉可以減肥？」衛福部苗栗醫院接獲許多民眾詢問，香蕉被視為國人減肥計畫中的重要聖品，但香蕉高糖高熱量，減肥的人到底該不該吃？苗栗醫院營養師李孟穎指出，選擇未成熟的青色香蕉才有減重功效。

李孟穎表示，曾經有位小姐為了減重，每餐攝取香蕉，起初體重好像有減了一些、排便也順暢許多，但一段時間後體重開始停滯，甚至還有增加的跡象，她因此感到相當困惑與煩惱。

李孟穎說明，香蕉富含膳食纖維、抗性澱粉、維生素B、維生素C、鉀、鎂等礦物質，膳食纖維可以促進腸胃蠕動、改善便秘、清除宿便；抗性澱粉則會產生飽足感，可以減少正餐及點心攝取，同時也有助於腸道保健、血糖、體重控制，然而抗性澱粉存在於青色未成熟的香蕉裡，但隨著香蕉的熟成，抗性澱粉變少、糖份變高，所以想要減重的朋友，要選擇未成熟的青色香蕉，才有這樣的功效。

雖抗性澱粉有助於體重控制，仍需要注意熱量的攝取，市售香蕉一根約90大卡，大量食用反而會攝取過多熱量，造成肥胖及腸胃不適。

她建議，運動前補充1份香蕉，可避免因低血糖造成的體力不支，但香蕉也是高糖份、高鉀水果，有腎臟疾病、血脂異常以及糖友們，請謹慎食用，不建議把香蕉作為常態性攝取的水果，應多選擇低糖份、低熱量的水果，如：芭樂、蓮霧、蘋果、柳丁、小蕃茄、水梨等，輪流攝取。

另，根據國民飲食指南建議，水果每天攝取為2到3份，一次攝取量為一個拳頭大小，切忌不要一次吃完整天的水果量，平均分散在三餐攝取，可減少餐間攝取零食的機會，達到體重控制的目的。

李孟穎強調，想減重還是必需做好飲食控制，建議可以參考國健署公布的「我的餐盤」，多選擇未精製的原型食物、避免油煎油炸及加工烘焙製品，並選擇新鮮未調理、醃製的食材，才是通向健康減重的不二法門。

(中時 )