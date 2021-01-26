自美國前總統川普卸任後，離開白宮的他已回到佛羅里達州的海湖莊園定居，從此未正式公開其下一步規劃。不過據美媒《國會山莊》報導，川普周一（25日）於佛州棕櫚灘縣成立辦公室「前總統辦公室」（The Office of the Former President），未來將會在此安排川普的記者會、公開聲明以及出席官方活動，讓其政治生命得以延續。

川普周一（25日）於佛州棕櫚灘縣成立辦公室「前總統辦公室」，未來將會在此安排川普的記者會與公開聲明。

Donald Trump has set up an office in Palm Beach, Florida and is ready for his post presidency pic.twitter.com/wtoRqtAfdJ — Larry Madowo (@LarryMadowo) January 26, 2021

報導指出，「前總統辦公室」在聲明中指出，「總統川普將持續且永遠是美國人民的捍衛者」，即使他本人與助手皆未對外明確說明，但川普新辦公室的名字，讓外界聯想他可能有意挑戰2024年總統大選。

川普自上周離開白宮後，川普就不再對外發聲，除了一度向美媒《華盛頓觀察家報》（Washington Examiner）透露「一定會所作為，只是時候未到」之外，並未說明未來計畫。而在川普鼓吹國會暴動後，他的個人推特等多個社群媒體帳號遭永久封鎖，也減少了對外發聲管道。

不過，據《每日郵報》與《華爾街日報》報導，雖然本人未正式說明，不過川普友人透露他有意成立新政黨「愛國者黨」（Patriot Party），並打算針對如眾議員錢尼（Liz Cheney）等在彈劾案中倒戈的共和黨員加以報復；未力挺他大選翻盤的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp），也在川普的報復名單中。

不過川普下個月8日將面臨參議院審判，外傳他也正籌備彈劾辯護團隊，不過尚未對此發表評論。

(中時新聞網)